Алибасов рассказал о поездке в Чечню во время войны

Москва, 25 августа. Продюсер Бари Алибасов рассказал о поездке группы «На-На» в Чечню в 1996 году во время войны.

В беседе с «Лентой.ру» Алибасов объяснил, что он и его группа отправились в Чечню, где в то время велись активные боевые действия, по приглашению советского танцора Махмуда Эсамбаева, с которым продюсер дружил.

«Я ему говорю: «Махмудик, мы поедем, но при одном условии — ты будешь с нами. Потому что когда на нас нападут, мы не отобьемся. А ты выйдешь в папахе, обратишься к великому чеченскому народу, и они тут же разбегутся», — рассказал основатель «На-На».

Группа «На-На» выступила перед российскими солдатами в Грозном во время Первой чеченской войны, продлившейся с декабря 1994 по август 1996 года. По воспоминаниям участников коллектива, музыканты прилетели в столицу Чечни на военном вертолете из Беслана, а по Грозному передвигались в сопровождении военных на бронированных УАЗиках.

В ходе той поездки Алибасов договорился о встрече с одним из лидеров чеченских боевиков Асланом Масхадовым. Члены группы «На-На» во главе с продюсером попытались осуществить миротворческую миссию и добиться освобождения хотя бы нескольких российских солдат, попавших в плен. Переговоры с террористами не дали никаких результатов.

Впоследствии группа «На-На» еще несколько раз приезжала в Чечню, чтобы выступить перед военнослужащими, посетить военные госпитали. По итогам этих гастролей музыкантам вручили нагрудные знаки «Участник боевых действий» и «За отличие в службе».