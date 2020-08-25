Москва, 25 августа. В Пенсионном фонде России рассказали, как узнать, где находятся пенсионные накопления.

В ведомстве сообщили, что получить эту информацию можно на официальном сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет», где можно заказать соответствующую выписку. В справке будет содержаться информация о страховщике и размере пенсионных накоплений, учтенных в индивидуальном лицевом счете. Такую выписку можно получить также при личном обращении в МФЦ или клиентскую службу.

«Средства пенсионных накоплений формируются за счет страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование пенсионных накоплений и средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии», — напомнили в ПФР.

Пенсионные накопления формируются у россиян 1967 года рождения и моложе; у мужчин 1953-1966 и у женщин 1957-1956 года рождения, за которых работодатель в период 2002-2004 года производил отчисления на накопительную часть пенсии; у участников программы государственного софинансирования пенсии.

Недавние изменения в пенсионном законодательстве не затрагивают правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Возраст, дающий право на их получение, остался в прежних границах — это 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Выплаты за счет средств пенсионных накоплений назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных коэффициентов и стажа: в текущем году это 18,6 коэффициента и 11 лет соответственно.