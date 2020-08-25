Кипр приоткрыл границу для некоторых категорий россиян

Никосия, 25 августа. Некоторые категории граждан РФ смогут посещать Республику Кипр с 28 августа. По приезде в Республику им придется 14 дней провести на карантине.

Россия впервые внесена в категорию С списка деления стран в соответствии с эпидемической ситуацией в стране, опубликованным кипрским Минздравом, передает ТАСС. Из категории С в страну могут въехать только определенные категории граждан. Кроме того, у них должна быть возможность сделать тест на коронавирус по прибытию или уже есть отрицательный результат теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Въезд в страну разрешен гражданам Республики Кипр, которые постоянно проживают на острове, а также членам их семей, включая супругов, детей и родителей; гражданам с видом на жительство, сотрудникам дипломатических представительств и миссий и лица, имеющим специальное разрешение на въезд в страну от кипрского правительства.

Подчеркивается, что всем им после прибытия на Кипр нужно будет придерживаться режима самоизоляции две недели. За 48 часов до окончания карантина нужно будет за свой счет сделать тест на коронавирус, а результат отправить по адресу monada@mphs.moh.gov.cy. Если тест будет отрицательным, самоизоляцию можно будет прекратить.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта закрыла международное авиасообщение. До августа выполнялись лишь вывозные рейсы российских и зарубежных граждан на родину и совершались единичные полеты «Аэрофлота» для имеющих вид на жительство в странах прилета пассажиров в Рим, Лондон, Франкфурт и другие крупные города.

Российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Танзанией, Стамбулом и Лондоном с 1 августа, передавал «Царьрад». С 10 августа открылись прямые рейсы на популярные курортные регионы Турции: Бодрум, Анталью и Даламан.

4 августа стало известно, что власти Черногории добавили Россию в зеленый список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Национальный координационный совет страны принял соответствующее решение на основе эпидемиологической ситуации в РФ и с учетом нужд туристического сектора, передавал RT.

Россия с 1 августа также сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, с 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией.