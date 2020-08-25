Виктория Дайнеко сбросила вес на пицце и десертах

Москва, 25 августа. Певица Виктория Дайнеко рассказала, что не соблюдала диету на карантине, но похудела на пицце и десертах.

В своем Instagram Дайнеко опубликовала фото в розовом спортивном костюме, обнажающем ее плоский живот. Она отметила, что все чаще носит одежду оверсайз, которая сидит на ней все свободнее.

«Мне кажется, чем больше я худею, тем больше ношу оверсайз. И тем свободнее он на мне сидит. До сих пор не понимаю, как можно было готовить на карантине пасты, пиццы, десерты по три раза в день и похудеть», — написала певица.

Как выяснилось, снимок был сделан во время тренировки в спортзале. Впрочем, подписчики не попытались связать похудение звезды с занятиями спортом, а высказали предположение, что сброс веса был связан со стрессом из-за пандемии коронавируса.

«Это все нервы», — отметила eleonor.salichova.

«Готовить — не значит их есть», — справедливо заметила alina_litvinenko22.

«Если вы готовили, находясь в Америке, то мог сработать фактор стресса, а при нем прекрасно теряется вес. Проверено», — прокомментировала svetlana.kravtchenko.7.

Напомним, что пандемия коронавируса застала Дайнеко в США, где она отдыхала с дочкой. Из-за ограничений певица не смогла вернуться в Россию и застряла за границей на четыре месяца. В соцсетях она рассказывала, что мечтает о вывозном рейсе, а американские красоты быстро перестали ее радовать.