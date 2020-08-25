У кого из россиян подросли выплаты пенсионных накоплений

Новосибирск, 25 августа. Получатели единовременной выплаты средств пенсионных накоплений получили доплаты, сообщает пресс-служба новосибирского отделения ПФР.

Единовременные выплаты получают те, у кого накопительная пенсия составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. В частности, в Новосибирской области размер такой выплаты составил 2 129 рублей.

Кроме того, специалисты ПФР каждый год в августе корректируют размеры выплат у получателей средств пенсионных накоплений. Речь идет о тех гражданах, которым установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия, выплачиваемая пожизненно. Средний размер повышения у новосибирских пенсионеров, получающих накопительную пенсию, составил 909 рублей, а срочной пенсионной выплаты — 1 659 рублей.

Ранее в ПФР детально объяснили, как получить пенсию при переезде. Для этого пенсионеру нужно обратиться с заявлением о доставке пенсии в территориальный орган ПФР по новому месту жительства или в МФЦ. Заявление также можно подать через личный кабинет на сайте pfrf.ru.

Если же на новом месте жительства пенсионер захочет сохранить прописку в другом регионе, «то по его желанию выплата пенсии может производиться по месту фактического проживания».