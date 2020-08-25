Гармаш рассказал, чем он занят после скандального ухода из «Современника»

Москва, 25 августа. После ухода из театра «Современник», актер Сергей Гармаш находится на отдыхе. Артист покинул труппу из-за разногласий с новым руководством.

О нынешней жизни Гармаш рассказал во время церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы».

«Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю», — приводит слова Гармаша РИА Новости.

Напомним, ранее Сергей Гармаш написал открытое письмо. В нем он заявил, что уходит из «Современника» из-за политики нового руководства, вектора развития, а также ситуации внутри труппы.

«Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», — высказался актер.

Однако после, комментируя его решение, Чулпан Хаматова назвала уход Гармаша «логичным», поскольку «у каждого актера разные эстетические взгляды на то, как должен выглядеть театр». Вместе с тем, известная советская и российская актриса театра и кино Мария Аниканова заявила, что ее шокировал сенсационный уход Гармаша.