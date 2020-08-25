Москва, 25 августа. В Пенсионном фонде России рассказали, как получать достойную пенсию в будущем

Как отмечают специалисты ведомства, в качестве официальной зарплаты работодатели нередко используют установленный законодательно минимум, остальное выплачивая в конверте. Тем самым сотрудник лишается не только будущей пенсии, но и прав социальной защиты.

Любой официально трудоустроенный гражданин имеет в ПФР индивидуальный лицевой счет, номер которого указан в свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). С «белой» зарплаты на этой счет поступают средства, уплаченные работодателем в виде страховых взносов. Чем больше перечисляет на лицевой счет организация, тем более достойной может быть пенсия в будущем.

«Соглашаясь на получение зарплаты в конверте, нужно понимать, что такие вознаграждения в официальных документах не отражаются. Все полагающиеся социальные выплаты, в частности, по листку нетрудоспособности (временной, по беременности или уходу за ребенком), отпускные, сотрудник не получит в полном объеме. Выходное пособие также будет исчислено исходя из официальной части зарплаты», — напоминают в Пенсионном фонде.

Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета можно в личном кабинете на сайте ПФР. Здесь можно получить информацию о сформированных пенсионных правах и заказать соответствующую выписку, где будут содержаться сведения о стаже и заработке, страховых взносах, накопленных пенсионных коэффициентах и так далее.

«В случае расхождения между ожидаемым и реально отраженными суммами на индивидуальном лицевом счете необходимо требовать от работодателя оформления трудового договора. где будут четко отражаться все условия оплаты труда», — подчеркивают специалисты ПФР.

Если работодатель не согласится с этим требованием, следует обратиться в Государственную инспекцию труда.