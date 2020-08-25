Кто имеет право на досрочную пенсию

Москва, 25 августа. В Отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии рассказали, кто имеет право выйти на досрочную пенсию.

По данным ПФР, пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими восьмилетнего возраста, может быть снижен на срок до 10 лет в зависимости от количества детей. Эта возможность закрепляется федеральным законом №400-ФЗ.

Женщины, воспитавшие одного или двоих детей, выходят на пенсию в положенные 60 лет, для них снижение пенсионного возраста не предусмотрено. Для женщин, родивших троих детей, общеустановленный пенсионный возраст снижается на три года. Те, кто родил четверых детей, получают право выйти на пенсию в 56 лет. Родившие пять и более детей, могут выйти на заслуженный отдых на 10 лет раньше. В ведомстве подчеркивают, что это касается и матерей, в семье которых есть усыновленные дети.

«Обязательным условием для назначения досрочной пенсии является отсутствие факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством», — подчеркивают в ПФР.

Работа по подготовке макетов выплатных дел многодетных матерей проводится заранее. Для предварительной оценки прав на досрочную пенсию и своевременного выхода на нее женщинам рекомендуется обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда России со всеми необходимыми документами.

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