ПФР выплатил «мертвым душам» сотни миллионов рублей

Москва, 25 августа. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ выплачивали пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, сообщается в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.

«В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн рублей», — говорится в отчете.

При этом в СП добавили, что деньги, выплаченные «мертвым душам», можно вернуть в бюджет только через суд, или если родственники покойного пенсионера добровольно переведут их обратно ПФР.

Создавшуюся проблему связывают с тем, что до октября 2018 года сведения о смерти пенсионеров поступали в территориальные органы ПФР из органов ЗАГС, а после этого — в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Согласно результатам выборочной проверки, 32,5% сведений поступали в ПФР значительно позже даты смерти.

Аналитики СП РФ также выяснили, что некоторые фамилии и паспортные данные в информационных базах данных ЗАГС, ФНС и ПФР не совпадают, а значит требуется актуализация сведений.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет ПФР за январь — июнь текущего года составили 4,84 трлн рублей, что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Отмечается, что рост доходов происходил за счет поступлений средств из федерального бюджета. При прогнозируемом дефиците в 209 млрд рублей бюджет ПФР за первое полугодие текущего года исполнен с профицитом в 46,3 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, в бюджет ПФР поступило из федерального бюджета 2,2 трлн рублей. Это на 38,2% больше, чем за такой же период 2019 года.