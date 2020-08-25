Названы причины недоплаты пенсий россиянам

Москва, 25 августа. Ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР могут привести к тому, что граждане недополучают пенсии. Соответствующие выводы сделали аудиторы Счетной палаты в результате проверки работы Пенсионного фонда России с 2017 по 2019 года.

Чаще всего пенсии россиян частично пропадают из-за того, что на одного и того же гражданина заведено более одного счета. Кроме того, нередко проблемы возникают из-за того, что один СНИЛС присваивается сразу нескольким людям. Причиной неурядицы может быть то, что граждане ошибаются при заполнении анкет. При этом стоит отметить, что если в момент оформления пенсии у заявителя было несколько счетов, размер пенсии устанавливается лишь на основании одного из них. А это в свою очередь влияет на размер положенных выплат.

Кроме того, размер пенсии у женщин может быть снижен из-за смены фамилии после выхода замуж. Дело в том, что ПФР не указывал на лицевых счетах информацию о смене фамилии. В результате регистрировались двойные лицевые счета. Обычно сотрудники фонда выявляют их, объединяют и доплачивают пенсионерам потерянные деньги.

По данным Счетной палаты за три года были объединены счета 89,8 тысячи пенсионеров. Однако, по мнению экспертов, данные граждане могли по-прежнему недополучат положенные выплаты.

Напомним, ранее Счетная палата пришла к выводу, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ выплачивали пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей.