Киев, 25 августа. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев может дать воду населению Крыма, но не военным и предприятиям.

В интервью «Украинскому радио» экс-президент Украины отметил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Киев может принять решение, «дать воду людям».

«Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — добавил он.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Позднее украинские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас речь о подаче пресной воды в Крым не идет. Возобновление водоснабжения может случиться только в случае возвращения полуострова в состав Украины.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов отметил, что условия Зеленского напоминают клоунаду.