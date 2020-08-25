В Индонезии 12-летняя девочка «воскресла» перед похоронами

Джакарта, 25 августа. В Индонезии мертвая 12-летняя девочка на короткое время «воскресла» в то время, пока ее готовили к похоронам. Об этом сообщило зарубежное издание Daily Star.

Отмечается, что Сити Масфуфа Варда была госпитализирована в местную больницу 18 августа с хроническим диабетом и различными осложнениями. Ребенок скончался в тот же вечер. Тело девочки вскоре было передано родителям для процесса омовения, которого требуют местные похоронные традиции. В это время глаза девочки открылись и на короткое время она «воскресла».

«Когда мы омывали ее, температура тела внезапно поднялась, а глаза внезапно открылись. Мы обнаружили, что ее сердце снова билось, а тело двигалось», — описала происходившее местная жительница.

На место происшествия были незамедлительно вызваны врачи. Они подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через час девочка вновь умерла. Как пояснили специалисты, произошедшее было вызвано так называемым «синдромом Лазаря». Он примечателен тем, что после смерти у человека может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.