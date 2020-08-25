Кравчук назвал виновных в развязывании войны в Донбассе

Киев, 25 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью заявил, что правительство страны, которое руководило государством в 2014 году, должно понести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе.

Как заявил Кравчук, экс-руководители должны быть призваны к ответу, поскольку они приказывали военным не стрелять.

«Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил — военные говорят, я с ними общаюсь — для того чтобы остановить этот беспорядок», — сказал Кравчук в эфире «Украинского радио».

При этом он заявил, что прежнее руководство страны должно «абсолютно» понести ответственность за случившееся.

Стоит отметить, что Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права. Украина же продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорией.

Напомним, ранее Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому два совета и призвал выполнить предвыборные обещания.