Анестезиолог сравнил с фантастикой диагноз Навального в немецкой клинике

Москва, 25 августа. Анестезиолог-реаниматолог Игорь Молчанов подверг сомнению диагноз Алексея Навального, который ему поставили врачи немецкой клиники «Шарите». По словам специалиста, определить у пациента ингибиторы холинэстеразы через пять суток невозможно.

«Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу — это из области фантастики», — заявил завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, к веществам группы ингибиторов холинэстеразы есть антидот — атропин, причем его ставят пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву, авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Блогер был экстренно госпитализирован в токсикологическое отделение больницы в Омске. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в столицу Германии, где был госпитализирован в клинику «Шарите».

В понедельник клиника «Шарите» распространила заявление, что Навальный якобы был отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы», передавал RT.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко сообщил, что Навальный превратился из заметной фигуры так называемой оппозиции в довольно слабую, которая не смогла сплотить вокруг себя людей. По его мнению, вероятнее всего, это надоело его кураторам, которые всегда за него платили, и именно они стоят за отравлением блогера в кафе томского аэропорта.