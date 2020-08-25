Источник в спецслужбах ФРГ: Есть версия, что Навальный принял яд в самолете

История с отравлением блогера Алексея Навального обрастает новыми подробностями. Не исключено, что отравление действительно имело место, но, возможно, все произошло далеко не так, как представляет либеральная аудитория.

Колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян получил неожиданный инсайд из недр спецслужб и медицинских кругов Германии. Добыл этот ценный инсайд политтехнолог Владислав Рогимов. Достоверность предоставленных сведений в данный момент мы проверить не можем, но важность информации не позволяет ее утаивать.

— Владислав, вы обнаружили нечто потрясающее. Делитесь инсайдом. Считаю, что это должна узнать широкая общественность. Так какую же версию происшедшего с Алексеем Навальным немецкие медики сейчас рассматривают в числе основных?

— Самостоятельное отравление в самолете. Есть версия, что Навальный принял яд, предположительно, в туалете.

— Откуда у вас появился этот инсайд?

— Это информация от человека, который был высокопоставленным чиновником в «Штази» (Министерство государственной безопасности ГДР). К нему сейчас поступает важная информация от спецслужб ФРГ по этой запутанной истории с Алексеем Навальным. Он имеет к ней полный доступ.

— У меня закономерный вопрос, как вы смогли связаться с этим чиновником?

— Думаю, вы понимаете, что подобную информацию я вам раскрыть не смогу.

— Я спросил наудачу. То, что вы рассказали, меня ошеломило. А в каком статусе Алексей Навальный находится в Германии?

— Он не является личным гостем канцлера ФРГ Ангелы Меркель, так как все лечение и транспортировка были не за счет средств бюджета Германии.

— Почему в числе основных версий немецкие медики сейчас рассматривают самостоятельное отравление Навального?

— В больнице «Шарите» врачи рассматривают версию самостоятельного отравления Навального в самолете на основании уже проведенного лечения пациента и имеющихся у них на руках анализов, которые были сделаны в России и в Германии.

— Если это так, хочется понять, откуда «дровишки»? Откуда у Навального на руках оказались яды?

— Яды такого плана разрабатывались в Англии, в пригороде Солсбери, где якобы отравили [перебежчика Сергея и его дочь] Скрипалей. Там располагается американская лаборатория.

— Когда же эти данные огласят, и огласят ли их в принципе?

— Пока окончательного решения по отравлению Навального не принято, ждут завершения всех исследований. Очень надеюсь, что немецкие медики поделятся этой версией с широкой аудиторией, хотя их заокеанским «хозяевам» это было бы невыгодно.

— Есть еще какие-то опровергнутые немецкими медиками данные, которые появлялись в СМИ в качестве версий?

— Ну, к примеру, наркотических веществ долгого выведения медики в Германии у Навального не обнаружили.

— Конечно, трудно сейчас представить, что Навальный предполагал, чем все это для него может закончиться, если информация, которую вы озвучили, правдива. Ведь, по сути, если бы не омские врачи, все могло закончиться его смертью.

— Разумеется, он и предположить не мог, что его ждет. Заокеанские «партнеры» умеют запудрить мозги кому угодно.

— Если вы говорите, что это дело рук США, зачем им это сейчас?

— Деньги. Бизнес. Турбулентность, как очередной повод наложить на Россию новую порцию санкций и все силы бросить на то, чтобы не дать достроить «Северный поток — 2». По иронии судьбы Навальный как раз находится в Германии. «Шарите» — знаковый медицинский центр. Во многие политические судьбы успел вмешаться.