Как оформить ежемесячную выплату из материнского капитала

Москва, 24 августа. Пенсионный фонд РФ сообщил об изменениях при получении ежемесячной денежной выплаты из его средств.

Как сообщает пресс-служба ПФР, данная ежемесячная выплата назначается только семьям с низкими доходами, поэтому информация о них нужна для определения права на получение финансовой поддержки.

«Сведения по-прежнему предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления. Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату — в октябре 2020 года. По новым нормам нужно вернуться на шесть месяцев назад и взять предшествующие 12 месяцев. То есть представить сведения о доходах членов семьи за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года», — сообщили в ПФР.

Подать соответствующее заявление можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи.

В Пенсионном фонде напомнили, что до 1 октября действует упрощенный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.

Отметим, средства материнского капитала можно использовать без прямого обращения в Пенсионный фонд, если деньги пойдут на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту. Заявление можно подавать сразу в банк, у которого заключен договор с региональным отделением ПФР.

В минувшую пятницу RT сообщал, что после снятия карантинных мер спрос на недвижимость в России увеличился более чем на треть. Такое положение дел аналитики связывают с запуском программы льготного кредитования под 6,5% и возможностью семей потратить материнский капитал на приобретение собственной квартиры.