Пашаеву грозит уголовное дело из-за защиты Ефремова

Москва, 25 августа. Адвокат Эльман Пашаев, который выступает в роли защитника по судебному делу актера Михаила Ефремова, может стать фигурантом уголовного дела. Данную информацию юрист сообщил в общении с журналистами.

Ранее в Telegram-канале «МК: срочные новости» было опубликовано обращение Пашаева в СКР и Генпрокуратуру. В нем адвокат пишет, что он находится под давлением, поскольку в его адрес поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова, якобы в противном случае на него будет заведено уголовное дело.

«В настоящее время, как мне стало известно от знакомых и из интернет-ресурсов, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности», — заявил Пашаев и попросил провести соответствующую проверку.

Позже в общении с Пятым каналом он подтвердил эту информацию.

«Все, что сказали, можете спокойно писать. Нечего добавить», — сказал он.

Напомним, ранее обвиняемый в смертельном ДТП Ефремов заявил, что желает отказаться от сотрудничества с Эльманом Пашаевым. Однако позже актер заключил с адвокатом новое соглашение. По словам Пашаева, у Ефремова появятся и другие защитники. Следующее заседание по делу Ефремова состоится 31 августа.

Актер устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.