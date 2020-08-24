Мясников оценил предварительный диагноз Навального



Москва, 24 августа. Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального. Доктор призвал не делать поспешных выводов и детально объяснил, что может значить диагноз врачей клиники ФРГ.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву, авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Блогер был экстренно госпитализирован в токсикологическое отделение больницы в Омске. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в столицу Германии, где был госпитализирован в клинику «Шарите».

В понедельник клиника «Шарите» распространила заявление, что Навальный якобы был отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы», передавал RT.

Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что холинэстераза — это «фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин с синапсах».

«Смысл в том, что ситуация с этими «синапсами» проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то еще процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое», — пишет доктор.

Если речь идет о неких химических веществах, отметил Мясников, предстоит определить каких именно. При этом он обращает внимание, что «никто еще не готов ответить данными биохимии (токсикологии)», о чем конкретно идет речь: лекарства или яд. При этом Мясников напомнил, что «самый распространенный источник «ингибиторов холинэстеразы» — органофосф удобрения». Он привел данные статистики, согласно которым ежегодно в мире 3 млн человек травятся органофосфатами и 300 тыс. после этого умирают.

«Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить», — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул, что если речь идет об отравлении гражданина РФ, необходимо провести полное и открытое расследование, поскольку «недруги постараются очернить именно власть».

Он также напомнил, что существуют и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы, которые, в частности, применяются для лечения болезни Альцгеймера, а также в качестве стимулятора мозговой деятельности.

«Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? Ну, более вероятно, чем удобрения или недоучка-отравитель!» — добавил Мясников.

Доктор призывает не торопиться с выводами, сейчас врачи делают лишь предположения.