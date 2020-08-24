Что делать россиянам, которые еще не получили выплату на детей до 16 лет

Москва, 24 августа. Специалисты Пенсионного фонда России по Амурской области рассказали, что делать семьям, которые пока так и не получили единоразовую выплату на детей до 16 лет. Для этого родителям необходимо подать заявления, при этом в достаточно короткий срок.

Семьи, которые пока не обращались за получением выплаты, могут сделать это до 30 сентября включительно. Соответствующее заявление можно подать через портал Госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. Для заполнения заявления гражданину потребуется паспорт, свидетельство о рождении каждого ребенка, банковские реквизиты, а также документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Сотрудники ПФР отмечают, что в ряде регионов остаются тысячи семей, которые пока так и не воспользовались возможностью получить господдержку. Так, например, в Амурской области сотрудники фонда лично обзванивают местные семьи и предлагают оформить выплату.

«К сожалению, в нашей базе есть контактные данные не всех родителей. Некоторые из них не выходят на связь, поэтому мы обращаемся к гражданам через средства массовой информации», — сообщает пресс-служба ПФР по Амурской области.

Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены по указу главы государства Владимира Путина в период действия ограничительных мер, действующих в РФ из-за пандемии коронавируса. Так, в июне выплаты по 10 тысяч рублей получили семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно на всех детей до 16 лет.