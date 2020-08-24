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Как получить пенсию при переезде

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Как получить пенсию при переезде

Барнаул, 24 августа. Чтобы при переезде получать пенсию по новому адресу, пенсионеру необходимо либо через МФЦ, либо через сайт «Госуслуги» написать соответствующее заявление, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Алтайскому краю.

«Чтобы выплата пенсии и иных социальных выплат производилась по новому адресу, пенсионеру нужно обратиться с заявлением о доставке пенсии в территориальный орган ПФР по новому месту жительства или в МФЦ. Также подать заявление о доставке можно через личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru», — сообщила замуправляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Если же на новом месте жительства пенсионер захочет сохранить прописку в другом регионе, «то по его желанию выплата пенсии может производиться по месту фактического проживания».

Заявление можно подавать лично или через своего законного представителя.

Как получить пенсию при переезде

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает право на досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными COVID-19. Согласно документу, периоды работы медиков с пациентами с коронавирусом «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии», передавал RT.

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