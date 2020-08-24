Как получить пенсию при переезде

Барнаул, 24 августа. Чтобы при переезде получать пенсию по новому адресу, пенсионеру необходимо либо через МФЦ, либо через сайт «Госуслуги» написать соответствующее заявление, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Алтайскому краю.

«Чтобы выплата пенсии и иных социальных выплат производилась по новому адресу, пенсионеру нужно обратиться с заявлением о доставке пенсии в территориальный орган ПФР по новому месту жительства или в МФЦ. Также подать заявление о доставке можно через личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru», — сообщила замуправляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Если же на новом месте жительства пенсионер захочет сохранить прописку в другом регионе, «то по его желанию выплата пенсии может производиться по месту фактического проживания».

Заявление можно подавать лично или через своего законного представителя.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает право на досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными COVID-19. Согласно документу, периоды работы медиков с пациентами с коронавирусом «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии», передавал RT.