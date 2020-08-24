Украина и Грузия присоединились к «крымским» санкциям ЕС против России

Брюссель, 24 августа. Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили, что присоединяются к действующим антироссийским санкциям по Крыму. Об этом сообщается в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как сообщает РИА Новости, ЕС принял решение стран к сведению и приветствует его.

Санкции ЕС против России, связанные с ситуацией вокруг Крыма, были продлены в июне на год. Ограничительные меры, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорией.

На прошлой неделе Путин заявил, что санкции в отношении России по Крыму создают определенные проблемы, однако они преодолимы.