Хмельницкая вновь стала мамой в 49 лет

Москва, 24 августа. Актриса театра и кино Алена Хмельницкая во второй раз стала матерью, однако в этот раз — крестной. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснила Хмельницкая, она выступила крестной матерью для подруги своей дочери.

«В выходные у нас был светлый праздник, мы покрестили подружку Ксюши — Амелию! А я стала ее крестной», — прокомментировала актриса.

Она также опубликовала фотографии с праздника отметив, что дети были рады примерить новые платья.

«На крестинах все были в белых платьицах, а когда поехали отметить это прекрасное событие, девочки захотели переодеться. И мы наконец-то выгуляли новые праздничные платья», — пояснила Алена Хмельницкая.

В комментариях под фотографиями подписчики актрисы оставили множество отзывов, поразившись сходством матери и дочери.

«Вы так похожи! Как две капли», «Классные девчонки», «Очень красивые платья, а девочки просто неотразимы», «Как она на вас похожа! Вылитая вы!» — заявили фанаты Хмельницкой.

Ранее актриса Алена Хмельницкая в честь значимого для себя события поделилась через Instagram редким кадром с новым спутником жизни. По ее словам, она чувствует себя счастливой.