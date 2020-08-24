Хмельницкая вновь стала мамой в 49 лет

Москва, 24 августа. Актриса театра и кино Алена Хмельницкая во второй раз стала матерью, однако в этот раз — крестной. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Как пояснила Хмельницкая, она выступила крестной матерью для подруги своей дочери.
«В выходные у нас был светлый праздник, мы покрестили подружку Ксюши — Амелию! А я стала ее крестной», — прокомментировала актриса.
Она также опубликовала фотографии с праздника отметив, что дети были рады примерить новые платья.
«На крестинах все были в белых платьицах, а когда поехали отметить это прекрасное событие, девочки захотели переодеться. И мы наконец-то выгуляли новые праздничные платья», — пояснила Алена Хмельницкая.
В комментариях под фотографиями подписчики актрисы оставили множество отзывов, поразившись сходством матери и дочери.
«Вы так похожи! Как две капли», «Классные девчонки», «Очень красивые платья, а девочки просто неотразимы», «Как она на вас похожа! Вылитая вы!» — заявили фанаты Хмельницкой.
Ранее актриса Алена Хмельницкая в честь значимого для себя события поделилась через Instagram редким кадром с новым спутником жизни. По ее словам, она чувствует себя счастливой.