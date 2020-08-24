Девушка осталась с «обвисшим задом» после дешевой пластики в Турции

Лондон, 24 августа. Блогер Рене Дональдсон потратила в Турции на увеличение ягодиц 6 тыс. фунтов стерлингов (почти 600 тыс. рублей). Однако после нескольких операций осталась с «обвисшим задом», передает The Sun.

24-летняя Дональдсон увидела в Instagram рекламу бразильской подтяжки ягодиц в клинике Стамбула. Объявлению она поверила, поскольку оно сопровождалось большим количеством восторженных отзывов. Специалисты косметической хирургии попросили Рене стать их представителем, предложив 50% скидку на лечение в обмен на рекламу.

«Мне следовало пойти в тренажерный зал и вложить кровь, пот и слезы в достижение «идеального» тела, но я выбрала простой вариант — лечь на стол и сделать операцию», — посетовала 24-летняя блогер.

Первое время девушка была довольна результатом, однако уже через полгода ее пятая точка «обвисла». Ее пригласили в клинику, чтобы исправить последствия первой операции. За это Рене заплатила еще больше, чем стоило первое хирургическое вмешательство.

Однако проблема осталась: бедро Рене выглядело опухшим, что вызывало у нее невероятное беспокойство. Рассказывая о своей неудачной операции в Интернете, она поделилась фотографией, на которой можно было увидеть огромный кусок жира на ее бедре.

В результате клиника предложила еще раз попробовать исправить ситуацию. Так девушка оказалась на операционном столе третий раз.

«Но когда я сняла повязку, у меня на бедре был синяк. Я не знаю, что они сделали с моим бедром, и каждый раз, когда я спрашиваю, они игнорируют меня», — поделилась она.

Британские врачи предполагают, что их турецкие коллеги могли что-то забыть в теле пациентки, поэтому ее нога продолжает опухать.

Теперь блогер подчеркивает, что никогда бы не решилась на подобную операцию, если бы у нее была «нормальная» работа, и призывает других внимательно исследовать все возможные последствия косметических процедур.

«Я была одной из тех девушек, которые всегда смотрели на тело других женщин и мечтали о нем. Теперь я почти не смотрю фото в телефоне, потому что мне грустно сравнивать то, каким должно было быть мое тело», — заявил она.

Теперь Рене планирует сделать последнюю операцию, чтобы исправить повреждение.