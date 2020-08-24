Двух протестующих задержали в Минске

Минск, 24 августа. В Минске на площади Независимости правоохранители задержали нескольких сторонников оппозиции, которые достали красно-белые флаги. Инцидент произошел вечером в понедельник.

По информации очевидцев, мужчины с символикой оппозиции появились на площади около 19.00. Вскоре к группе людей подошли сотрудники ОМОНа и милиции. Двое человек отказались убирать флаги, в результате чего были задержаны. При этом третий человек согласился с требованием силовиков и убрал флаг, его задерживать не стали, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Позже мужчина все таки поднял флаг, однако вокруг него собралась толпа местных жителей и милиция решила его не задерживать.

Напомним, массовые протесты в Минске начались после выборов президента Белоруссии. Как позже заявил глава государства Александр Лукашенко, сложившаяся ситуация на руку Западу. Накануне на площади Независимости в Минске прошла очередная акция протеста. На ней собралось около 20 тысяч человек. Участники митинга подошли к президентской резиденции. Александр Лукашенко прилетел туда на вертолете с автоматом в руках.