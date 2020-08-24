Азаров рассказал, как Украина потеряла свою независимость

Москва, 24 августа. Украина потеряла свою независимость в результате уничтожения экономического потенциала страны. Об этом заявил экс-глава правительства Украины Николай Азаров.

По его словам, после развала Советского Союза Украина получила шанс стать успешным независимым государством и полноправным субъектом международного права. Однако после провозглашения независимости начался обвал украинской экономики.

«Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», — сказал Азаров в эфире телеканала «НАШ».

Ранее Министерство экономики Украины ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году. По данным ведомства в 2020 году ВВП Украины упадет на 6%. Однако по прогнозам экспертов, Украина продемонстрирует более глубокое падение. При этом темпы восстановления будут зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом. По мнению украинского политолога Вадима Карасева, главной причиной возникновения всех украинских проблем являются националисты. По его словам, националисты являются настоящими сепаратистами и главными врагами Украины, которые уничтожают страну.