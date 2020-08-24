Британская певица Дуа Липа возмутила поклонников фотографией в купальнике

Лондон, 24 августа. Модель и певица Дуа Липа, популярная в Великобритании, стала объектом критики со стороны подписчиков. Людям сильно не понравилось ее откровенное фото на пляже, внешний вид также вызвал негатив. Снимок был сделан во время празднования ее дня рождения и опубликован на одном из фанатских аккаунтов.

На кадре девушка идет по берегу в массивных черных шортах и верхней части купальника, на котором висела цепочка. Такой вид знаменитости возмутил общественность. Люди критиковали ее буквально за все.

Фанаты были в ярости от ее маленькой груди, они сочли ужасными ее шорты. Фолловеры негодовали по поводу того, как можно сочетать такие детали одежды. Среди рекомендаций был даже совет увеличить размер бюста.

Стоит напомнить, что недавно российская телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам, как она выглядит в купальнике. На кадре были заметны складки по бокам. Однако на них никто не обратил внимание. Фигура теледивы вызвала восторг у поклонников. Люди подчеркивали, что она шикарно выглядит для своего возраста. Несколько девушек попросили поделиться секретом, как сохранить такую же фигуру, как у знаменитости.