Политолог Мухин выступил против раздачи Киевом советов Минску

Москва, 24 августа. Политолог Алексей Мухин прокомментировал текущее положение Белоруссии и ее многочисленных «союзников». По мнению эксперта, на данный момент Минск столкнулся с неприкрытой агрессией.

Соседнее государство находится в достаточно тяжелом положении после прошедших выборов. Как заметил Мухин, часть белорусского общества дезориентирована, в то время как президенту страны приходится бороться с внешней агрессией.

Агрессия на республику направлена, как несложно догадаться, с Запада. Со стороны Польши и Литвы в страну прибывает «специфический контингент» и контент, направленный против действующей власти. Как считает эксперт, на данный момент проводится активная демонизация главы государства Александра Лукашенко с помощью фейков и различных мидиаприемов. В ситуацию пытается вмешиваться и Украина, которая, впрочем, не имеет на это никакого права.

«Моральное право указывать что-то делать или нет у Украины просто не существует», — объяснил Мухин.

На данный момент совершенно не ясно, каким образом будет развиваться ситуация в соседней стране. Одно можно сказать с уверенностью, политическая борьба идет и внутри руководства республики. Как сообщалось ранее, Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии.