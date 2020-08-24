Климкин назвал главную проблему Украины

Киев, 24 августа. Вплоть до сегодняшнего дня руководство Украины не имеет утвержденной стратегии национальной безопасности. Вместо нее существуют лишь проекты и бюрократическая волокита. Именно в этом и заключается главная проблема страны. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Дипломат утверждает, что у страны, чье будущее не определено, отсутствует четкое видение того, что ей грозит и что следует делать.

«Нет новых идей и решений в сфере национальной безопасности. Наоборот, их качество катастрофически падает. Нет комплексного взгляда на проблемы и вызовы. Царит популизм. Отсутствует лидерство и нет понятного плана действий», — пишет Климкин в статье для «Европейской правды».

Решение сложившейся ситуации он видит в получении целостного взгляда на проблемы, понимании и распределении ответственности, а также разработки настоящей стратегии национальной безопасности. Подводя итог своих рассуждений, Климкин заявил, что от реализации этих задач зависит, сможет ли страна встретить следующий день независимости.

Напомним, ранее украинское издание «Корреспондент» к очередному дню независимости страны опубликовало подробный отчет о неприятных «достижениях» Киева за последние 29 лет.