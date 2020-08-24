Суд оставил Бритни Спирс под опекой родного отца

Лос-Анджелес, 24 августа. Американский суд отклонил требование поп-певицы Бритни Спирс освободить ее из-под опеки родного отца. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

24 августа в Лос-Анджелесе состоялось закрытое судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об опеке над певицей Бритни Спирс. Суд принял решение оставить певицу под опекой отца до 1 февраля 2021 года.

Адвокаты Бритни Спирс пытались убедить суд, что певица «категорически против» возвращения под опеку отца. При этом она выражала готовность перейти под опеку своей помощницы Джоди Монтгомери.

Стоит отметить, что на протяжении последних 12 лет отец певицы Джейми Спирс контролирует личную жизни, финансы, а также творческую деятельность Бритни. Отец был назначен опекуном дочери в 2008 году, после госпитализации Бритни с психическим расстройством. В 2019 году Джейми Спирс временно передал свои полномочия помощнице дочери Джоди Монтгомери, однако позднее решил восстановить права опекуна.

Ранее стало известно, что мать Бритни Спирс Линн Айрен Бриджес пытается получить полный доступ к специальному денежному счету певицы, на котором хранятся порядка 60 миллионов долларов. Бриджес обратилась в суд, где намерена доказать, что ее дочь не в состоянии распоряжаться данными средствами.

Поклонники артистки негативно отнеслись к действиям матери. По их мнению, родители пытаются завладеть финансами певицы для собственной выгоды. Однако родители отрицают подобные обвинения, объясняя свои действия нестабильным психическим состоянием Бритни.