Эпатажная дочь Ефремова «разделась» в Instagram

Москва, 24 августа. 19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария в очередной раз шокировала пользователей Сети. Она опубликовала откровенную «историю» в своем Instagram-аккаунте.

На снимке, сделанном в ванной комнате, девушка прикрывает обнаженную грудь руками. Судя по всему, фотография была сделана, чтобы похвастаться новой татуировкой. На плече девушки теперь красуется дракон в кельтском стиле. Вокруг рисунка заметно характерное покраснение. Сторис девушка сопроводила строчками из песни американской певицы Тессы Вайолет «Wishful Drinking».

«О, одурманивающая выпивка. Я говорю себе, что не думаю о том, что заглушаю боль, утопая, утопая, утопая», — подписана фотография.

Ранее Анна Мария Ефремова не раз делала скандальные заявления через социальные сети. Она заявляла, что не может причислить себя к какому-либо полу, и, что состоит в отношениях с другой девушкой.

Анна Мария рассказывала о проблемах с алкоголем своей матери Ксении Качалиной и заявляла, что мать регулярно била ее в детстве. В какой-то момент она даже собиралась оформить опекунство над пьющей матерью, но спустя несколько дней передумала.

Девушка часто комментирует судебное разбирательство над своим отцом. В первую очередь она недовольна адвокатом актера Эльманом Пашаевым. Новости о том, что юриста привлекут к ответственности, и о том, что Ефремов отказался от его услуг девушка воспринимала очень позитивно.

Напомним, отец Анны Марии актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Его внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель фургона Lada погиб. После нескольких судебных разбирательств Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, однако спустя несколько дней снова нанял его.