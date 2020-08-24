Российский ученый раскритиковал новую версию появления COVID-19

Москва, 24 августа. Теория о том, что коронавирусная инфекция впервые появилась среди людей еще в 2012 году вызывает сомнения и, скорее всего, может являться фальшивой. К такому мнению пришел доктор медицинских наук Дмитрий Еделев во время общения с журналистами.

Соответствующая версия появления болезни ранее была озвучена британскими учеными Джонатаном Лэтэмом и Эллисоном Уилсоном. Они провели свое расследование и обнаружили диссертацию китайского врача, который восемь лет назад лечил горняков с аналогичными COVID-19 симптомами. При этом источником заражения назывался помет летучих мышей в пещерах, где работали инфицированные мужчины.

Однако Еделев отметил, что данная версия выглядит неправдоподобной, поскольку такого в медицине не бывает.

«У меня возникают большие сомнения по поводу этого расследования британских ученых, такого в медицине не бывает. Я думаю, что это фальшивка», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, ранее немецкие ученые открыли неизвестный механизм заражения клетки коронавирусной инфекцией. Открытие было совершено во время изучения поверхности патогена. Исследователи полагают, что новые данные помогут в создании вакцины и других препаратов для лечения пациентов с опасной инфекцией.