Порнозвезда из США похвасталась доходом и назвала свое «секретное оружие»

Москва, 24 августа. Американская порноактриса Роми Рейн назвала «дар разговорчивости» своим секретным оружием. Откровенное интервью 32-летняя актриса дала изданию Business Insider.

Роми Рейн рассказала журналистам, что уже 7 лет снимается в фильмах для взрослых. До начала карьеры актрисы она работала моделью, участвовала в откровенных фотосессиях и была танцовщицей в стриптиз-клубе. Именно в те времена, по словам Рейн, она поняла, как важно уметь поддержать беседу и создавать правильное настроение. Это, по словам актрисы, помогало ей выстраивать границы и добиваться уважительного отношения к себе.

Сейчас Рейн занимается созданием мобильного контента для социальных сетей и ведет стримы в Twich. Ее карьера в откровенных фильмах временно приостановлена, хотя интерес к порнофильмам во время пандемии коронавируса возрос, подчеркивает актриса.

«Мои ежемесячные доходы — это пятизначные суммы. Насколько большими они будут, зависит от меня», — похвасталась Рейн.

По словам актрисы, женщины занятые в съемках порно, зарабатывают больше, чем мужчины. За одну съемку ей платили от 700 до 3000 долларов. При этом Рейн сетует, что у женщин больше расходов. Она тратилась на одежду для съемок и самостоятельно оплачивала счета за медицинское обследование.

Ранее порнозвезда Саша Грей рассказала, почему решила сниматься в фильмах для взрослых. По словам актрисы, она в первую очередь хотела бороться со стереотипами, связанными с женской сексуальностью. Однако спустя некоторое время начала смотреть на съемки с деловой точки зрения. О вреде порно ранее высказались пользователи Сети.