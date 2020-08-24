В Сети появился трейлер к выходу новой части «Мстителей»

Токио, 24 августа. Ценители «Вселенной Marvel» могут посмотреть появившийся в Сети трейлер к релизу долгожданной игры «Мстители» от Square Enix. Выход игры запланирован 4 сентября сразу для нескольких платформ: PS4, Xbox One и ПК.

Сюжет игры был известен еще раньше. По задумке авторов, команда героев распадается после крупного трагического инцидента в Сан-Франциско. К тому же, один из главных героев — Капитан Америка исчезает. Соратники считают, что он погиб.

Через пять после этого события любимые герои снова становятся командой — их собрала девушка Камала Хан. Впереди их ждет битва с «суперзлодеем» по имени МОДОК.

В дальнейшем герои узнают, что в трагедии пятилетней давности напрямую виноват указанный выше отрицательный персонаж. МОДОК решил выставить Мстителей угрозой для людей. Он намерен их уничтожить даже ценою собственной жизни.

Отметим, что проходить можно «кооперативные миссии» либо играть в рамках сюжетной кампании. Разработчики предоставили возможность выбора героя, его «прокачивания». Кроме того, доступны различные локации, выполнение заданий с боссами. Разработчики намерены обновлять игру, в частности, стоит ожидать появление новых героев.