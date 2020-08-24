Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни»

Москва, 24 августа. Шоумен Стас Борецкий оказался в эпицентре очередного скандала, подравшись с певцом Алексеем Кабановым в клубе подмосковного города Мытищи.

Расположенный в Московской области город Мытищи привлек к себе внимание прессы после «звездной» потасовки, случившейся в нем в ночь с 22 на 23 августа. В одном из ночных клубов населенного пункта сошлись в схватке Стас Барецкий и солист группы «Корни» Алексей Кабанов. Знаменитости набросились друг на друга, однако их достаточно быстро разняли. Для Барецкого столкновение закончилось тем, что он получил всего несколько ударов.

Видео инцидента было опубликовано на сайте «Пятого канала», однако известно о случившемся очень мало. Совершенно неясно, что не поделили между собой двое мужчин.

Стоит сказать, что Барецкий крайне любит попадать на первые полосы изданий и эпатировать публику скандальными заявлениями. Как сообщалось ранее, Шоумен предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг его родная дочь. Также музыкант намерен доказать родство с помощью ДНК-теста.