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Эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР 

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Эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР 

Пхеньян, 24 августа. Младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон взяла на себя руководство страной, пока Ким Чен Ын находится в коме. Об этом сообщил бывший южнокорейский дипломат Чан Сон Мин. Однако, как сообщает телеканал «360», информация о болезни главы КНДР может быть лишь вбросом.

За минувшие несколько месяцев неоднократно появлялись сообщения о том, что роль Ким Е Чжон существенно усиливается. Впервые об этом заговорили в апреле, когда появились первые сообщения о болезни и даже смерти Ким Чен Ына. 21 августа южнокорейские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что северокорейский диктатор передал часть полномочий младшей сестре.

Политолог и гражданин Южной Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа) в беседе с телеканалом отметил, что на сегодняшний день очевидного преемника у действующего главы государства нет. Следующим руководителем КНДР мог бы стать старший брат диктатора Ким Чен Чхоль, однако в 2009 году он отказался от власти, чтобы заняться искусством. Третий брат главы КНДР Ким Чон Нам лишился права наследования благодаря своему отцу. В 2017 году его убили в Куала-Лумпуре.

Прямому наследнику, сыну Ким Чен Ына, сейчас всего семь лет. Таким образом действительным претендентом из правящего клана остается младшая сестра.

Эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР 

Однако Тихонов обращает внимание на тот факт, что будучи женщиной, Е Чжон не может иметь влияния в силовых структурах и армии, а это главная сила КНДР, поддерживающая власть.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин выразил мнение, что вероятность того, что Ким Е Чжон в итоге займет место лидера государства, все же есть. Тихонов добавил, что уже сейчас младшая сестра Ким Чен Ына играет серьезную, хотя и далеко не первую роль в партии.

Эксперты сходятся во мнении, что сообщения о болезни Ким Чен Ына и поисках преемника является информационной войной Южной Кореи и США.

Эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР 

Напомним, в апреле северокорейский лидер в течение нескольких недель не появлялся на публике, после чего пошли слухи о его тяжелой болезни или даже смерти, передавал RT. Южнокорейские СМИ предполагали, что он находится в «вегетативном состоянии». Но первого мая Ким Чен Ын в сопровождении Ким Е Чжон принял участие в открытии завода по производству удобрений.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль позже назвал слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР «фейками».

Источник: Телеканал 360
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