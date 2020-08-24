Эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР 

Пхеньян, 24 августа. Младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон взяла на себя руководство страной, пока Ким Чен Ын находится в коме. Об этом сообщил бывший южнокорейский дипломат Чан Сон Мин. Однако, как сообщает телеканал «360», информация о болезни главы КНДР может быть лишь вбросом.

За минувшие несколько месяцев неоднократно появлялись сообщения о том, что роль Ким Е Чжон существенно усиливается. Впервые об этом заговорили в апреле, когда появились первые сообщения о болезни и даже смерти Ким Чен Ына. 21 августа южнокорейские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что северокорейский диктатор передал часть полномочий младшей сестре.

Политолог и гражданин Южной Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа) в беседе с телеканалом отметил, что на сегодняшний день очевидного преемника у действующего главы государства нет. Следующим руководителем КНДР мог бы стать старший брат диктатора Ким Чен Чхоль, однако в 2009 году он отказался от власти, чтобы заняться искусством. Третий брат главы КНДР Ким Чон Нам лишился права наследования благодаря своему отцу. В 2017 году его убили в Куала-Лумпуре.

Прямому наследнику, сыну Ким Чен Ына, сейчас всего семь лет. Таким образом действительным претендентом из правящего клана остается младшая сестра.

Однако Тихонов обращает внимание на тот факт, что будучи женщиной, Е Чжон не может иметь влияния в силовых структурах и армии, а это главная сила КНДР, поддерживающая власть.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин выразил мнение, что вероятность того, что Ким Е Чжон в итоге займет место лидера государства, все же есть. Тихонов добавил, что уже сейчас младшая сестра Ким Чен Ына играет серьезную, хотя и далеко не первую роль в партии.

Эксперты сходятся во мнении, что сообщения о болезни Ким Чен Ына и поисках преемника является информационной войной Южной Кореи и США.

Напомним, в апреле северокорейский лидер в течение нескольких недель не появлялся на публике, после чего пошли слухи о его тяжелой болезни или даже смерти, передавал RT. Южнокорейские СМИ предполагали, что он находится в «вегетативном состоянии». Но первого мая Ким Чен Ын в сопровождении Ким Е Чжон принял участие в открытии завода по производству удобрений.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль позже назвал слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР «фейками».