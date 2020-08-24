Алена Кравец рассказала об опухоли мозга у Корчевникова

Москва, 24 августа. Российский телеведущий и журналист Борис Корчевников еще пять лет назад сообщил о том, что страдает от рака мозга. Певица Алена Кравец подробнее рассказала об опухоли знаменитости и прокомментировала его состояние.

Корчевникову и помогавшим ему медикам пришлось долго бороться за его жизнь. Ведущий перенес трепанацию мозга и несколько курсов химеотерапии, что серьезно сказалось на состоянии его здоровья. Фанаты знаменитости периодически обращают внимание на резкие перемены во внешнем облике Корчевникова, который периодически резко теряет или набирает вес. Кроме того, недавно СМИ сообщили о серьезных проблемах со слухом, возникших ведущего.

Певица и модель Алена Кравец достаточно длительное время общается с телезвездой, поэтому застала тот момент, когда Корчевников начал борьбу со смертельным недугом. По ее словам, лечение, особенно в самом начале, шло достаточно тяжело. Также Кравец отметила, что переживает за Бориса и ей до слез его жалко.

Согласно сообщению Кравец, во время начала лечения ведущему помог тот факт, что опухоль не была злокачественной и была замечена в достаточно короткий срок. Но сложность ситуации сразу дала о себе знать.

«Именно тогда у него начались проблемы со слухом», — объяснила певица.

Можно предположить, что за последние насколько лет состояние звезды заметно ухудшилось. Ранее нейрохирург объяснил глухоту Корчевникова возможным рецидивом.