Глава брачного агентства назвал Лолиту никому не нужной

Москва, 24 августа. Тема сексуального насилия в отношении женщин стала вариантом «хайпа» для исполнительницы Лолиты Милявской, считает глава брачного агентства Анатолий Алтухов. Он подвергнул критике звезду за такую попытку подзаработать, пишет iReactor.

Напомним, что исполнительница считает, что «харассмент» вполне допустим к женщинам старше 50 лет, если домогаются обеспеченные мужчины. По мнению певицы, без этого люди могут позабыть, что такое секс.

Алтухов назвал это заявление попыткой сорвать «хайп», учитывая, что тема довольно «горячая» и острая. Он также поделился результатами опроса мужчин по поводу звезды.

«Я проводил опрос более 500 мужчин и спрашивал: «Вы считаете Лолиту женщиной?». Все сказали: «Нет, она с яйцами». Она хайпит на этом. Ей заработать надо: там урвать, и тут урвать, на скандалах на любых, на чем угодно», — выразил мнение руководитель агентства.

Анатолий Алтухов рассказал, что подписался на Instagram-аккаунт Лолиты, с помощью которого изучает жизнь исполнительницы. У него сложилось впечатление, что знаменитость формирует имидж никому не нужной женщины, поэтому и жаждет насилия в свой адрес. Он добавил, что вырос в Закавказье, там таких, как она не считали женщинами.