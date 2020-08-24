Неоднозначные посты Гузеевой встревожили подписчиков

Москва, 24 августа. Ведущая популярного телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева привлекла внимание общественности неоднозначными постами в социальных сетях, на которые обратили внимание подписчики. Многие решили, что знаменитость переживает депрессивный период.

Работоспособность телеведущей никогда не вызывала сомнений. Даже во время эпидемии коронавируса Гузеева продолжала работу над шоу, хотя некоторые коллеги звезды отказывались появляться на рабочем месте. Вполне возможно, что этот факт сказался на настроении Гузеевой и отразился в ее последних публикациях в Instagram.

«У меня не было ни весны, ни лета, но осень я выбираю себе сама!» — подписала женщина опубликованный снимок.

На самой фотографии была запечатлена полупустая кружка кофе, стоящая на деревянном столе. Рядом с ней — несколько яблок и ярко-красный древесный лист.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что пандемия и напряженный график лишили женщину нормального летнего отдыха. По мнению других, в данной публикации есть и другой, более глубокий смысл.

В последнее время Лариса Гузеева достаточно часто попадает на страницы газет и интернет-изданий. Как сообщалось ранее, недавно телеведущая нелестно отозвалась о своем муже.