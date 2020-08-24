Apple планирует сэкономить на комплектующих для iPhone 12

Москва, 24 августа. Американская корпорация Apple планирует сократить себестоимость смартфонов iPhone 12 путем использования более дешевых комплектующих. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко.

По данным источника, новый смартфон будет оснащен модемом нового поколения 5G. Однако высокая стоимость нового модема вынуждает разработчиков пожертвовать качеством других комплектующих, чтобы сохранить стоимость iPhone на прежнем уровне.

К настоящему моменту, разработчикам удалось добиться снижения блока управления аккумулятором. Кроме того, корпорация планирует сэкономить средства на производстве батарей для новых смартфонов. Инсайдер также добавил, что Apple планирует добиваться снижения стоимости компонентов, которые применяются при производстве наушников AirPods 3. Кроме того, новый iPhone 12 будет продаваться без наушников EarPods.

Ранее в Сети появились фотографии новой линейки смартфонов iPhone 12. На снимках запечатлены четыре модели iPhone 12. Судя по снимкам, Apple решила вернуться к временам iPhone 4, так как новый смартфон снова обретет прямые грани. По предварительным данным, стоимость нового iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1400 долларов. Стоимость смартфона будет зависеть от модели и объема памяти.