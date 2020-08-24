Донбасс сегодня: морпехи продают 120-мм мины, ВСУ отрабатывают наступление на ЛНР

Донбасс, 24 августа. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции на передовых. Морпехи ВСУ торгуют минометными снарядами. Армия Киева проводит учения с отработкой наступления на противника. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе прошли спокойно. Из нарушений соглашения о перемирии со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в районах села Шумы вблизи Горловки и поселка Богдановка. В последнем случае украинские военные ведут строительные работы в непосредственной близости от границы участка разведения сил и средств Богдановка — Петровское, где осенью 2019 года состоялось разведение техники и живой силы противоборствующих сторон.

С оптимизмом смотрят на действующее перемирие в Луганской Народной Республике. Соблюдение сторонами режима тишины позволило начать работы по строительству новых пунктов пропуска через линию разграничения, чего так не хватало жителям республики. При содействии луганского представительства в СЦКК коммунальные предприятия республики ведут строительные работы в районах будущих КПВВ «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».

Украинская армия отрабатывает на учениях наступление на ЛНР

В то же время действия украинской стороны в Луганске воспринимают не иначе как приверженность будущему силовому решению конфликта. Разведка луганчан сообщает о проведении противником военных учений, на которых украинские войска сначала сымитировали захват своих позиций Народной милицией ЛНР, а затем по сценарию провели их «освобождение» и дальнейшее «наступление» на силы республики.

В Управлении Народной милиции ЛНР расценивают данные действия как такие, которые направлены на обострение обстановки, и призывают Киев отказаться от подобных мероприятий. Кроме того, в Луганске призвали международных наблюдателей оказать давление на украинскую сторону и принудить исполнять взятые обязательства.

Голодные бойцы продают оружие и мины

От продаж автоматов с патронами украинские военнослужащие переходят к реализации тяжелых боеприпасов, сообщают в Управлении Народной милиции ДНР. Как уточняют в Донецке, мотивом к таким действиям зачастую выступает ненадлежащее обеспечение передовых частей украинской армии. Примером тому является 503-й батальон 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Помимо выражения массовых недовольств и обращений на горячие линии штаба Операции объединенных сил, военнослужащие данного подразделения организовали сеть незаконной продажи оружия и боеприпасов. На днях сотрудники Службы безопасности Украины накрыли схрон морских пехотинцев, в котором находились ручные гранаты, несколько цинков с патронами и 30 120-мм мин к тяжелым минометам. Все это добро «защитники» Украины планировали продать. В настоящее время расследованием дела занимается украинская военная прокуратура.

Командиры рот собирают деньги с рядовых на покрытие недостач

В других воинских частях, дислоцированных в Луганской области, военнослужащие промышляют на продаже дизельного топлива, сообщают в Народной милиции ЛНР. От собственного источника в 30-й механизированной бригаде луганчанам стало известно о проверке вышестоящим штабом учета и использования ГСМ в данной воинской части. В результате выявлена недостача более десяти тонн солярки, которая теперь в срочном порядке должна быть восстановлена по приказу комбрига Ивана Гараза в течение двух недель. В связи с поступившим приказом ротные командиры принялись собирать деньги с личного состава, чтобы в срок восполнить недостачу.