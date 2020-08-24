У Бари Алибасова появился потенциальный внебрачный сын

Москва, 24 августа. Некий Денис Гатилов утверждает, что его отец — известный продюсер Бари Алибасов. Об этом молодой человек рассказал в телешоу «Прямой эфир».

По версии гостя программы, о том, что Бари Алибасов его отец, Гатилову сообщила его мать. В эфире даже показали фотографию молодой женщины, на которую сам Бари Алибасов не обратил внимания. Денис Гатилов признался, что в графе «отец» в его свидетельстве о рождении стоит прочерк. Гости программы не удержались от едких высказываний в адрес молодого человека. Из разных углов студии посыпались вопросы.

«А это был роман или короткая шестиминутная встреча?», «Женщинам свойственно приписывать несуществующих отцов. Космонавтов, писателей, известных продюсеров. Может быть она просто фанат группы «На-На?» — спрашивали гости программы.

За Дениса Гатилова вступился ведущий программы Андрей Малахов. Он корректно перевел тему разговора и предложил посмотреть, как живет потенциальный внебрачный сын Алибасова. В сюжете показали небольшую квартиру в многоэтажке и фрагмент интервью молодого человека.

«Год назад мама мне сказала, что Бари Каримович может быть моим отцом. Поэтому я решил обратиться к вам в программу, чтобы выяснить так это или нет», — рассказал Гатилов в сюжете.

Также молодой человек отметил, что не претендует на наследство известного продюсера. Но был бы очень рад, если бы Бари Алибасов помог ему в продвижении собственных песен. Чтобы достоверно установить факт родства Гатилов готов пройти ДНК-экспертизу.

Главной темой эфира стал развод Бари Алибасова с его супругой, артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом стало известно сразу после того, как продюсер был выписан из психиатрической клиники.