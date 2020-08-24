Блогеры разоблачили эксперимент из рекламы 90-х

Москва, 24 августа. Авторы YouTube-канала GoldenBurst опубликовали ролик, в котором раскрывают секреты рекламных роликов. На камеру они повторили эксперимент с яйцом из знаменитой рекламы зубной пасты Blend-a-med и подтвердили: зрителей обманули.

Блогеры в своем ролике вспоминают рекламу, в которой в доказательство действенности зубной пасты, яйцо наполовину смазали пастой и поместили в кислый раствор. На записи показывалось, что после этого чистая сторона яйца становилась мягкой, тогда как защищенная пастой оставалась твердой.

Авторы видео повторили происходящее в рекламе. Разделили яйцо на две части, намазали одну из них зубной пастой того же бренда и поместили его в банку с уксусом на несколько минут. По окончании опыта оказалась, что скорлупа на обеих частях была одинаковой жесткости.

Неделей ранее сообщалось, что рекламная кампания, запущенная болгарским производителем куриных яиц, рассмешила проживающих в стране русскоговорящих граждан. Недавно в магазинах Болгарии появились в продаже куриные яйца, этикетка на которых довела русскоговорящих жителей страны до истерики. Дело в том, что на них написано «Яйца брей!».

Для русскоговорящих граждан эта фраза звучит очень смешно. Однако для болгар в ней нет ничего смехотворного — ведь в переводе с болгарского это означает что-то вроде «ух ты» или «ничего себе», сообщал «Царьград».