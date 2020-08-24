Эксперт обосновал безграмотный вывод «Шарите» об «отравлении» Навального

Москва, 24 августа. Врачи клиники «Шарите» прервали молчание и сообщили, что нашли в организме блогера Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы. Доктор медицинских наук, хирург Дмитрий Петровский не видит в этом ничего сверхъестественного.

Отметим, что немецкие медики считают, что наличие указанных выше веществ может являться подтверждением «отравления» Навального. Они якобы могли привести к тяжелому состоянию пациента.

Дмитрий Петровский подчеркнул, что не удивлен найденному. Если бы ингибиторов холинэстеразы не было, вот это было бы странным. Доктор наук напомнил, что блогер был в реанимации и с подключенным аппаратом ИВЛ. Следовательно, эти вещества должны быть в организме.

«Ингибиторы холинэстеразы — это широко применяемые в медицине лекарственные препараты. В основном они применяются при послеоперационном ведении пациентов, при переводе на самостоятельное дыхание. Это и было у Навального. Он сперва был на ИВЛ, а при попытке его перевести могли использовать препарат Прозерин. Это ингибитор холинэстеразы, который официально вводится всем пациентам при переводе на самостоятельное дыхание», — объяснил эксперт.

Петровский допустил, что врачи в Омке могли использовать другой препарат, более редкий – Убретид. Он тоже является абсолютно официальным и применяется в реанимации, зато, возможно, редко применяется в других странах.

«Но, допускаю, может мало использоваться в Германии, и его не оказалось в токсикологическом наборе, поэтому они могли удивиться, и из-за этого весь сыр-бор», — считает доктор наук.

Дмитрий Петровский прокомментировал, что может означать вывод об отравлении, если в организме выявлены ингибиторы холинэстеразы у больного после реанимации. По его мнению, можно говорить о безграмотном враче либо о политическом заказе.

Многие эксперты не верят, что Навального перевезли в немецкую клинику сугубо для «эффективного лечения». По их версии, в ситуации с блогером связаны западные спецслужбы, которые провернули операцию с бегством Навального.