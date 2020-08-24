Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом

Москва, 24 августа. Ямайский легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией нового типа, передает The Sun.

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт подхватил инфекцию на праздновании собственного дня рождения. Спортсмен сдал тест на COVID-19 спустя несколько дней после того, как он отметил 34-летие. Результат оказался положительным. В настоящее время Усэйн Болт самоизолировался. Подробностей о его состоянии нет.

Отмечается, что на празднике в честь дня рождения Болта были футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг, а также, по неподтвержденным данным, ямайский футболист Леон Бейли из немецкого «Байера».

«Я подтверждаю, что заболел коронавирусом. У меня нет симптомов. Я на карантине», — написал Болт в своем профиле в Instagram.

Ранее сообщалось, что индийский бегун Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» случайно побил рекорд Усэйна Болта. Гауда во время соревнования пробежал 142 метра по рисовому полю, заполненному водой, за 13,62 секунды. Отсечку 100 метров он преодолел за 9,55 секунды, тогда как Болт на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году показал результат 9,58 секунды.