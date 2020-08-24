Баранец объяснил, почему Белоруссии не выжить без Лукашенко

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что без Александра Лукашенко Белоруссии не выжить, поскольку только с этим лидером страна сможет противостоять угрозам со стороны Запада. Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии и вокруг нее.

«Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении», — говорится в сообщении БелТА.

В ходе беседы также была достигнута договоренность, что Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, сообщает агентство.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал Федеральному агентству новостей о своем видении ситуации в Белоруссии и объяснил, почему без Лукашенко этой стране просто не выжить. Баранец напомнил, что накануне президент Белоруссии привел в состояние повышенной боеготовности армию, которая предназначена исключительно для отражения внешней угрозы.

«Это было сделано не зря, хотя за 26 лет ему ни разу не приходилось приводить армию в полную готовность, — отметил Баранец. — Эта мера вынужденная, и что бы там ни говорила белорусская оппозиция, что Лукашенко дескать боится свержения и опирается на армию, я рассуждаю совершенно по-другому. Лукашенко совершенно правомерно играет на опережение, чтобы не позволить уничтожить белорусское государство, за которое он отвечает головой».

Военному эксперту представляется очень важным упоминание в беседе Путина с Лукашенко «внешнего контура» Белоруссии, особенно на западном направлении.

«Угроза Белоруссии со стороны НАТО — это не миф, — отмечает Баранец. — Ни для кого не секрет, что у белорусских границ сосредоточены значительные силы НАТО, весьма внушительная натовская группировка. И нет никаких гарантий, что Евросоюз не попросит НАТО ввести войска в Белоруссию, если там начнутся какие-то грандиозные, спровоцированные извне беспорядки. В этом случае войска НАТО будут введены против воли Лукашенко. Кому-то такой вариант кажется смешным, то я его таковым не считаю. Уже сейчас в некоторых заявлениях со стороны НАТО и Евросоюза сквозит неприкрытое давление на Лукашенко, вплоть до угроз силового вмешательства».

Пока в натовских угрозах и в бряцании оружием у белорусских границ больше блефа, чем серьезных намерений, но относиться к ситуации легкомысленно нельзя, считает Баранец.

«Хотя у Лукашенко есть армия и разведка, но нет стопроцентной гарантии, что Запад не замышляет против Белоруссии военную провокацию, — предупреждает военный аналитик. — Я вполне допускаю, что какое-то натовское подразделение как бы случайно перейдет белорусскую границу на небольшом участке. Это будет использовано как демонстрация протестующим, что дескать Запад их поддерживает».

Поэтому Лукашенко, предпринимая все необходимые меры для защиты Белоруссии, как верховный главнокомандующий поступает совершенно правильно, считает собеседник ФАН. При этом, по словам Баранца, все действия Лукашенко оппозиция намеренно извращает и истолковывает в провокационных целях.

«Любое слово или действие Лукашенко — это лакомый кусок для различного рода провокационных заявлений белорусской оппозиции, которая живет по своей логике, — говорит Баранец. — Но так поступает любая оппозиция, не только белорусская. Использовать брехню, ложь и провокации в информационной войне — их излюбленный прием».

Но уже сегодня эксперт видит предпосылки для стабилизации ситуации в Белоруссии.

«Ситуация там начинает потихоньку пригасать. Уже слышны голоса не только псевдолидеров, которые выводят на улицы хорошо проплаченные толпы, но и глубинной Белоруссии. Это голос Белоруссии трудящихся, которым надо картошку собирать, шины делать, газ перерабатывать», — говорит собеседник ФАН.

Именно этих людей оппозиция пытается вывести на улицу, но аналитик уверен, что в Белоруссии возьмут верх здоровые силы общества.

«Какие бы провокации ни использовала белорусская оппозиция, это не поможет, — отмечает Баранец. — Белорусский народ, здоровый белорусский народ поддерживает Лукашенко. Да, люди понимают, что их президент небезгрешен, что Лукашенко совершил целый ряд ошибок. Но люди также понимают, что без Лукашенко Белоруссии просто не выжить», — говорит Баранец.

Поэтому сегодня России необходимо поддержать Белоруссию и ее лидера, считает эксперт.

«Лозунг «Не дадим разрушить Белоруссию!» — совершенно правильный. Думаю, это понимает здоровая часть белорусского народа. И их не 200—250 тысяч, а девять миллионов. Настало время белорусскому народу сказать свое весомое слово. Белоруссия начинает выползать из состояния митингового бреда, устроенного кучкой псевдолидеров, и это не может не радовать. Нам сегодня надо держать кулачки за — повторю — небезгрешного, наделавшего много ошибок Лукашенко. Но Лукашенко — это стержень Белоруссии, который нужно оберегать. Думаю, мы поможем Лукашенко не только моральной поддержкой, но и другими средствами. Батька, держись, ты победишь!» — эмоционально резюмировал Виктор Баранец.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на них более 80% голосов набрал Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская (около 10%) отказалась признать поражение. Вот уже больше двух недель в Белоруссии продолжаются акции протеста.