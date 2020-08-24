Горбань напугала фанатов неудачным сексуальным видео

Москва, 24 августа. Российская актриса театра и кино Мария Горбань попала в конфуз, пытаясь порадовать своих подписчиков в соцсетях очередным сексуальным видео.

Звезда телесериала «Кухня» пыталась снять короткий видеоролик, в котором она планировала эффектно забраться на надувного розового фламинго.

«Сними мне это! Сексуальное видео на фламинго», — сказала Горбань, обращаясь к своему «оператору».

Однако съемки закончились полным провалом. Сценическая жена Дмитрия Нагиева упала в воду, рассмешив своих фанатов в Instagram.

«Обожаю ваше чувство юмора», — пишет margo_ritia.

«Спасибо! Машенька, вы сделали наше утро», — признается natali_dashko1975.

«Посмеялась от души», — пишет taniayazykova.

«Лучшая разминка — оседлать надувной круг», — отмечает evgenipahomovska.

«Классный танец!» — восхищается itakana_ru.

Однако некоторым фанатам не понравилось забавное видео с участием любимой актрисы. Неудачное сексуальное видео напугало подписчиков актрисы.

«Спасибо, отписался. Хорошего отпуска», — отметил ferents_ds.

Ранее Горбань поразила своих поклонников идеальной фигурой. Актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена в красном бикини и соломенной шляпе на шезлонге у бассейна. Актриса выбрала позу, которая подчеркнула все достоинства ее фигуры — стальной пресс, длинные и худые ноги.