Украинские СМИ подвели неприятный итог независимости

Киев, 24 августа. Украинское издание «Корреспондент» к очередному дню независимости страны опубликовало подробный отчет о «достижениях» Киева за последние 29 лет. Результаты, размещенные в сравнительной таблице, ошеломляют.

За последние 29 лет мир сильно изменился, и Украина вместе с ним. Однако менялась она далеко не в лучшую сторону. Украине пришлось столкнуться с несколькими «майданами», сделать «европейский выбор», утратить часть территорий и стать местом разжигания долгоиграющей гражданской войны.

Все злоключения страны отражены в таблице, составленной журналистами портала «Корреспондент». По мнению автора материла, Киев истратил доставшийся ему от СССР колоссальный потенциал.

Чего стоит только тот факт, что население страны сократилось за последние 29 лет на 10 миллионов человек. Это составляет примерно одну пятую от общей численности. При этом в ближайшее время ситуация точно не начнет исправляться — число родившихся на 100 умерших ранее составляло порядка 105 человек, а теперь равняется 53. То есть страна продолжает вымирать.

ВВП восточноевропейского государства в долларовом эквиваленте не выросло, а сократилось на 8,6%. Но это не удивительно — в глубоком минусе оказалось практически все производство, начиная от тканей и заканчивая продуктами питания. Единственная отрасль, показавшая уверенный трехкратный рост — это производство подсолнечного масла. От всей имевшийся ранее военной техники Украины осталась от силы одна пятая.

Как заметил автор, многие граждане ответят, что все вышеперечисленные жертвы были принесены во благо независимости. Однако считать аргументом это утверждение нельзя, так как на сегодняшний день считают страну независимой только 40% украинцев. Подводя итог, автор охарактеризовал его коротко и емко: «Все, финиш».

Стоит сказать, что текущее руководство страны достаточно оптимистично оценивает свое положение. Как сообщалось ранее, президент Украины надеется на прекращение войны в Донбассе в 2020 году.