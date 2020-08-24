Арзамасова поделилась способом борьбы с «хейтерами»

Москва, 24 августа. Актриса из сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова, которая летом стала частым героем публикаций, подняла в Instagram тему «хейтеров», оскорбительных и злобных комментариев. Участие в обсуждении принял и ее новый возлюбленный 46-летний Илья Авербух. Фолловеры неоднократно критиковали их за роман.

Девушка, как правило, старается не реагировать на негативные реплики в свой адрес. Она рассказала, что за годы актерской карьеры у нее уже сформировалась «броня» к подобному.

Однако звезда обратила внимание, что масса злобных комментариев в социальных сетях стала трендом.

«Я не могу принять тот факт, что мы стали воспринимать это, как норму, во многом еще и потому, что я эмпат», — отметила знаменитость.

Девушка поделилась своим опытом общения с «хейтерами». По ее словам, не помогали ни добрые, ни дерзкие ответы. Она для себя нашла только один способ «взаимодействия».

«Получается, что единственный выход — оставить их с самими собой, блокировать. У них обязательно есть какие-то свои любимые сайты, аккаунты, где они в унисон могут поливать ядом кого угодно», — написала знаменитость.

Отметился комментарием шоумен и бывший фигурист Илья Авербух.

«Кесарю — кесарево, Божие — Богу. Мира всем с миром и с самим собой», — написал спутник Арзамасовой.

Многие фолловеры согласились с актрисой, считая, что у «хейтеров» могут быть проблемы с головой.