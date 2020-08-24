Кедми объяснил, почему решения Путина удивляют Запад

Москва, 24 августа. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал о необычных качествах президента России Владимира Путина. Именно из-за них Запад не может предугадать дальнейшие действия главы государства.

На данный момент политика России в отношении Белоруссии не соответствует ожиданиям политических оппонентов Москвы. Пропаганда западных стран подсказывает, что руководство РФ может нанести удар в любой момент, однако этого все еще не случилось. По мнению Кедми, все дело в том, что спровоцировать Владимира Путина на какие-либо необдуманные шаги практически невозможно благодаря его благоразумию.

Также эксперт заметил, что российское руководство не боится применять силу в случае необходимости, что доказала военная операция на территории САР. Но на подобный шаг Кремль может пойти только в случае крайней необходимости.

«Все разговоры о том, что завтра «зеленые человечки» появятся в Минске, бессмысленны», — заявил эксперт.

По словам Кедми, на данный момент не стоит переживать за будущее отношений России и Белоруссии. Руководству этой страны придется вести адекватную политику в отношении соседа, каким бы образом там не развивались события.

Израильтянин достаточно часто комментирует политические события в России и мире, акцентируя внимание на противостоянии между Россией и Западом. Ранее эксперт рассказал о новом поражении «заокеанских партнеров» в долгой политической игре.