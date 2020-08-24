Монсон рассказал о помощи обманутым дольщикам Подмосковья

Санкт-Петербург, 24 августа. Муниципальный депутат города Красногорска Джефф Монсон рассказал, как он помогает отстаивать свои права обманутым дольщикам Подмосковья. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 августа на площадке Медиагруппы «Патриот».
Монсон признался, что ему нравится заниматься общественной деятельностью в качестве муниципального депутата, отметив, что эта работа приводит к ощутимым результатам.
«В первую очередь меня пригласили, чтобы я организовал школы смешанных единоборств для детей и взрослых, и составил внятный план спортивных занятий и мероприятия для населения города. В результате открылось много спортивных школ и секций для детей по каратэ, джиу-джитсу, баскетболу и другим видам спорта», — пояснил он.
Кроме того, при активном участии депутата прошла реформа, благодаря которой была внедрена система раздельного сбора мусора в Красногорске.
«Мы организовали переработку мусора в Красногорске. Теперь в каждом доме и на предприятии установлены емкости для сортировки мусора», — добавил депутат.
Монсон рассказал о работе над проблемами, с которыми столкнулись обманутые дольщики, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков. Он выразил уверенность, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
«Сейчас это еще не до конца законченный проект, но мы пытаемся помочь людям, которые вложили свои деньги в недвижимость, купили квартиры, но что-то случилось с застройщиком, ушли инвесторы, и они не могут получить жилье из-за остановки строительства», — отметил депутат.
По его словам, языковые проблемы не являются преградой для борьбы за права обманутых дольщиков. Монсон подчеркнул, что подобные ситуации мотивируют его к изучению русского языка.
«Я многое понимаю, что мне говорят по-русски. Сейчас я усердно занимаюсь языком, ведь без него сложно быть политиком в России и быть эффективным. Я 20 лет был спортсменом и выступал в смешанных единоборствах. Все мои победы были только для меня, но теперь я хочу помогать людям», — заявил Джефф Монсон.